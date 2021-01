Japanse vrouw verbergt lichaam moeder tien jaar in vriezer

Yumi Yoshino werd afgelopen woensdag aangehouden nadat het lichaam ontdekt was. Ze woonde samen met haar moeder in het appartement. De moeder was rond de 60 jaar oud toen ze overleed, zo meldt The Guardian, en haar naam stond op het huurcontract.

Yoshino werd half januari het appartement uitgezet, nadat ze meerdere keren verzuimd had de huur te betalen. Een schoonmaker ontdekte het lichaam in de vriezer.

Een autopsie heeft geen duidelijkheid verschaft over de tijd en de oorzaak van het overlijden. Yoshino wordt verdacht van „het verbergen en het achterlaten van een lichaam.”