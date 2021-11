Bijna 14.000 nieuwe coronagevallen, daggemiddelde naar nieuw record

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 93.573 bevestigde gevallen. Gemiddeld komt het neer op 13.368 positieve tests per dag, het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde stijgt voor de 44e achtereenvolgende dag.

Amsterdam heeft zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het coronavirus bij 592 mensen aangetroffen. Den Haag had 374 bevestigde besmettingen en Rotterdam 386. Daarna volgen Utrecht (345) en Amersfoort (215). In vier gemeenten testte geen enkele inwoner positief: Vlieland, Schiermonnikoog, Rozendaal en Landsmeer.

Het RIVM kreeg afgelopen dag 33 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Ook vrijdag waren er meer dan dertig sterfgevallen. Eind maart kwam het aantal gemelde sterfgevallen voor het laatst twee dagen op rij boven die grens uit. Maar dat het overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn gestorven.

Vier gemeenten telden twee sterfgevallen. Drie daarvan liggen in Zuid-Limburg, de grootste brandhaard van het land. Het zijn Beekdaelen, Landgraaf en Valkenburg aan de Geul. Ook in Schiedam werden twee sterfgevallen geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM het overlijden van 178 coronapatiënten, gemiddeld ruim 25 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 29 maart.

Storing

Door een telecomstoring bij de GGD GHOR, de koepel van de GGD’s, is er de komende dagen een vertraging in het doorgeven van de besmettingscijfers aan het RIVM en bij het bron- en contactonderzoek. GGD GHOR meldt dat er hard wordt gewerkt om de achterstand in te lopen.