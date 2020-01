’Steker Villejuif spaarde moslim die gebed kon opdreunen’

Nathan C. doodde een man en verwondde twee vrouwen ernstig. Hij liet een eerste potentieel slachtoffer ongemoeid omdat deze zei moslim te zijn en een gebed uitsprak als bewijs.

Volgens de openbaar aanklaagster vervolgde de dader, die zich kortgeleden zou hebben bekeerd tot de islam, daarna zijn route met „extreem geweld” en „extreme vastberadenheid”, zo wordt geschetst tijdens de persconferentie.

„We hoorden geschreeuw. En daarna drie schoten”, verklaarde de eigenaar van een garagebedrijf in de buurt eerder tegenover Franse media. „Ik ging naar buiten om te kijken. Toen klonken er nog vijf of zes schoten en daarna sirenes. We verschansten ons in de garage.”

Nathan C. behandeld in psychiatrische inrichting

C. werd vervolgens door de politie doodgeschoten. Hij heeft volgens justitie tot mei onder behandeling gestaan in een psychiatrische inrichting. Eerder werd al bekend dat hij psychische problemen had.

Qua motief kan justitie nog niets bevestigen, maar terreur blijft nadrukkelijk een optie. De zaak wordt mogelijk doorverwezen naar de nationale dienst terrorismebestrijding.