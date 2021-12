Aanslagpleger shishalounges in Duitse Hanau handelde alleen

Het onderzoek naar de aanslag is met deze conclusies afgerond, zei de aanklager donderdag. „In totaal zijn meer dan vierhonderd getuigen ondervraagd en zijn honderden bewijsstukken verzameld. Uit niets is gebleken dat er andere personen betrokken waren bij de aanslag.”

Het parlement van de deelstaat Hessen heeft ook een onderzoek ingesteld om erachter te komen of er fouten zijn gemaakt door de autoriteiten tijdens of na de aanslag. Vrijdag worden drie nabestaanden gehoord als getuigen. Eind december en in januari zijn ook nog zittingen in het onderzoek.