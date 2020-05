Slechts helft van de Amerikanen wil coronavaccin

Terwijl wereldwijd massaal jacht wordt gemaakt op een mogelijk verlossend vaccin, is er sprake van scepsis onder een groot deel van de Amerikaanse bevolking. De helft van de Amerikanen heeft geen twijfel, maar dertig procent weet niet zeker of ze zich meteen laten vaccineren. Twintig procent geeft aan zich zeker niet te laten behandelen met een vaccin tegen Covid-19, meldt CBS.

Van de Amerikanen die aangeven zich niet te laten vaccineren, zijn zeven van de tien bezorgd over de veiligheid van een nieuw vaccin. Zo zouden er grote onzekerheden zijn over mogelijke bijwerkingen, ook onder de niet anti-vaxxers. Vele anderen willen geen vaccin omdat ze niet bang zijn ernstig ziek te worden van Covid-19.

„Het is beter om niet teveel te beloven over een vaccin. Het enige dat de bevolking kan overtuigen, zijn goede testresultaten”, aldus William Schaffner, expert infectieziekten van het Vanderbilt University Medical Center tegen AP. „Wat we nodig hebben om de twijfelaars aan boord te krijgen, is een enorme database met positieve uitkomsten.”

’Haastklus’

De Amerikaanse gezondheidsexpert Francis Collins benadrukt dat veiligheid voorop staat bij het maken van een vaccin. „Mensen moeten beslist niet het gevoel krijgen dat het een haastklus is geweest. Het maken van het vaccin moet grondig gebeuren. Een coronavaccin met ernstige bijwerkingen zou een nachtmerrie zijn.”

Van de mensen die zich sowieso laat vaccineren geeft 70 procent aan dat ze geen andere manier zien om terug te keren naar het ’normale’ leven.

Overigens zijn mensen van 60 jaar en ouder gretiger om zich direct te laten vaccineren dan jongeren: 67% tegen 40%.

Op meer dan tien plekken in de wereld wordt serieus werk gemaakt van het vaccin. Onderzoekers van de Britse universiteit van Oxford zijn ver en beginnen binnenkort met een proef bij 10.000 personen.