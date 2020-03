‘Dubbele boodschap RIVM leidt tot onzekerheid’

In het Land van Wierd Duk gaat het -uiteraard- over de dikke, donkere wolk die boven ons hangt als gevolg van het coronavirus. De Telegraafverslaggever zit nog altijd in zijn ‘schuilbunker’ en vindt het tragisch dat een groot deel van de bevolking zijn voorbeeld niet volgt, ondanks alle dramatische oproepen vanuit zorginstellingen om sociaal contact te mijden. Maar Duk ziet ook een hoop solidariteit ontstaan en brengt een ode aan de zogenaamde helden van de coronacrisis. Verder in deze podcast: hoe het tastende beleid van Rutte wordt ontvangen en hoe een droomhuis in Brielle is veranderd in een nachtmerrie.

