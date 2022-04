Code geel om mist ingetrokken

Volgens Weeronline werd in Brabant en Gelderland donderdagochtend vroeg de dichtste mist gemeten. In het Gelderse Deelen ging het om 04.50 uur om 62 meter zicht. Bij Eindhoven Airport was het zicht om 06.20 uur 57 meter. Het vliegveld meldde 's ochtends vroeg dat sommige vluchten door de mist mogelijk geannuleerd zouden worden of vertraagd zouden zijn, maar een woordvoerder zei later dat het uiteindelijk "reuze meeviel" met de door de mist veroorzaakte overlast. Zeker drie uitgaande vluchten liepen vertraging op.

Op de weg had het verkeer wel last van de mist en was het met name in de oostelijke helft van het land drukker tijdens de ochtendspits, zag de ANWB. Zo stond het verkeer op de A12 vanaf de Duitse grens vast richting Arnhem. De vertraging liep op tot ruim een half uur. Op het hoogtepunt van de spits stond er om 08.25 uur 467 kilometer file. Dat is volgens de ANWB gebruikelijk voor een donderdag. De verkeersdienst verwacht een drukke avondspits met het paasweekeinde dat voor de deur staat.