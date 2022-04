Code geel voor groot deel van het land om dichte mist

Code geel is van kracht voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Het KNMI verwacht dat de mist halverwege de ochtend „vrij snel” oplost. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op alert te zijn en hun rijstijl aan te passen.

Zon, wolken en lokaal een bui

Donderdag schijnt op veel plaatsen de zon. Er ontstaan stapelwolken en in het oosten en zuidoosten is kans op een enkel buitje. Het wordt 14 graden in het noordwesten tot plaatselijk 20 graden in Limburg. Komende dagen blijft het droog. Vrijdag zijn er wel veel stapelwolken, maar in het weekend wordt het zonniger. Het is dan 14 tot 19 graden.