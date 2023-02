Kaag vreest rechtse ’alliantie’ en ’conservatief blok’

Kaag spreekt in een speech richting de Provinciale Statenverkiezingen in Arnhem van een ’dreiging’ die volgens haar ’urgent en reëel is. Ze doelt daarmee op ’de alliantie van PVV, BBB, FvD en JA21’ die volgens haar ’niet bereid is om moeilijke keuzes te maken’: „Het resultaat? De problemen worden groter en oplossingen raken verder uit het zicht.”

D66 zoekt daarmee de vijand aan de andere kant van het politieke spectrum dan de VVD, dat in een interview met De Telegraaf de confrontatie zocht met ’de linkse wolk’ van PvdA en GL. Een uitnodiging tot een tweestrijd die door beide partijen gretig is omarmd. Voor D66 is rechts een bekende tegenstander. Kaags voorganger Alexander Pechtold zette de partij weer in de lift, mede dankzij de confrontaties met PVV-leider Geert Wilders.

Kaag vreest voor ’een groot conservatief blok in de Senaat’, blijkt uit haar speech: „Zij zullen niet schromen om ons land op de handrem te zetten. Dáár gaan deze verkiezingen om.”

Peiling

De peiling voor de Statenverkiezingen, die ook bepalend zijn voor de indeling van de Eerste Kamer, zijn gunstig voor de meeste partijen die de D66-leider vreest. De PVV scoort goed in de laatste peilingen en nieuwkomer BBB stevent af op een flink aantal zetels. JA21 dreigt wel zetels te verliezen ten opzichte van de zeven die de partij nu heeft na afsplitsing van FvD. Die laatste partij staat, na vier jaar geleden de grote winnaar te zijn geworden, wel op dik verlies.

De zetelbezetting in de senaat zal van grote invloed zijn op de invulling van het coalitiebeleid. VVD, D66, CDA en CU halen zelf hoogstwaarschijnlijk geen meerderheid en moeten die dan op links (PvdA/GL) of rechts (BBB/JA21) zoeken om hun plannen door de Eerste Kamer te krijgen.

Voorzichtige tik

Kaag deelt in haar speech ook nog een voorzichtige tik uit aan coalitiegenoten VVD en CDA, of in elk geval de Limburgse afdeling van die partijen. Die lieten deze week weten niet tegen een coalitie met de PVV te zijn, terwijl VVD en CDA daar landelijk wel voor passen. Bovendien klapte nog geen twee jaar geleden een samenwerking tussen de drie partijen in Limburg.

„Ik vertrouw erop dat de VVD en CDA hebben geleerd van het verleden en niet opnieuw in de provincies gaan samenwerken met PVV en Forum voor Democratie”, zegt Kaag daarover. Haar partij past voor samenwerking met rechts: „Wij gaan ook op provinciaal niveau niet samenwerken met politici die zich laten inspireren door een politiek van haat en het zaaien van verdeeldheid.”