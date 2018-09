Asscher: jammer dat Samsom vertrekt

Diederik Samsom en Lodewijk Asscher Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Als het aan Lodewijk Asscher had gelegen was Diederik Samsom gewoon fractievoorzitter gebleven. „Natuurlijk vind ik het jammer en natuurlijk had hij kunnen aanblijven”, zei de nieuwe PvdA-leider over het vertrek van Samsom, die liet weten maandag op te stappen.