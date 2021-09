Nederlandse Heidy en gezin raakten alles kwijt door lava La Palma

Op het eiland barstte zondag de vulkaan Cumbre Vieja uit. Sindsdien stroomde er aanhoudend lava uit, een spoor van vernieling aanrichtend. Er zijn voor zover bekend geen dodelijke slachtoffers gevallen door de uitbarsting van de Cumbre Vieja, maar er is wel veel materiële schade. Er zouden zeker 320 gebouwen zijn verwoest. Ook hun huis, dat stond bij de Montana Rajada, is bedolven onder de lava. „Maar we leven nog en zijn allemaal gezond, dat is het allerbelangrijkst. We zijn heel erg blij dat we met zijn drieën samen zijn, na zoiets verandert je kijk op wat van waarde is.”

„Toen de vulkaan uitbrak en ik thuis de spullen nog aan het pakken was, was mijn achtjarige zoon Sem elders, zonder ons. De vulkaan barstte uit, dat was op 300 meter van ons huis. Het gromde al de hele tijd en achteraf denk ik: hoe heb ik daar nog op kunnen staan? Sem wist wat daar aan de hand was en ik daar was, hij zag dat de vulkaan uitbarstte. Als je dan niet bij je moeder bent, is dat natuurlijk heel eng.”

Zwart van as

Van de Vorst runt al jaren een restaurant op het eiland, dat staat in El Paso, op dit moment niet in bedreigd gebied. Maar wonen kan ze daar niet. Tijdelijk woont ze met haar man en zoon in een ander huis, later kan ze eventueel terecht in het huis van vrienden. „We leven van dag tot dag, de vulkaan is nog steeds actief. Alles wordt zwart van de as, veel mensen verliezen hun huis de komende tijd nog, dit is een drama.”

Het is de vraag of de schade door een verzekering of overheid wordt vergoed. „We moeten nu door. Ik woon al ruim 25 jaar niet in Nederland, ik heb hier een restaurant, hier is onze toekomst. We hebben overwogen om naar Nederland te gaan. Mogelijk gaan we wel een keer, maar niet om te vluchten.”