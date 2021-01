Lowlands-directeur: ‘Hoop op nieuwe Summer of Love’

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg moest vorig jaar een klein traantje laten toen er een streep werd gezet door de gehele festivalzomer. Dankzij het nieuwe garantiefonds voor evenementen is hij weer wat optimistischer. ‘De overheid heeft naar ons geluisterd. Ze zien in dat cultuur en evenementen essentieel zijn voor levenswaarde.’ In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over hoop’ geeft de festivalbaas een inkijkje in de verschillende scenario’s voor Lowlands 2021.