Vrouwelijke Mossad-baas ’K’ zet ayatollahs Iran in hun hemd met spectaculaire operaties

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

De belangrijkste nucleaire wetenschapper van Iran, Mohsen Fakhrizadeh, werd uitgeschakeld door een robot met daarop een machinegeweer. Ⓒ Getty Images

Tel Aviv - James Bond heeft ’Q’ en ’M’, maar Israël heeft ’K’. De baas van de Iran-desk binnen de Mossad wordt uit veiligheidsoverwegingen louter aangeduid met een initiaal. Wat wel bekend is: K is voor het eerst in de geschiedenis een vrouw. Zij brengt met een groeiend aantal spectaculaire operaties op Iraans grondgebied de ayatollahs het schaamrood op de kaken.