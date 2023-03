Biden wil hogere defensiebegroting vanwege wapenaankopen

Het door Biden verlangde defensiebudget wordt vooral zo hoog doordat het 170 miljard dollar voor de aanschaf van wapens en 145 miljard dollar voor onderzoek en ontwikkeling (r&d) bevat. Beide kostenposten zijn records, aldus de regeringsbronnen. De r&d staat in het teken van verdere modernisering van het Amerikaanse wapenarsenaal. Zo wordt 13,5 miljard dollar gepompt in upgrades van F-35-straaljagers.

Het streven van het Pentagon om de wapenvoorraad te moderniseren „weerspiegelt een budget dat nog steeds voornamelijk gericht is op het ontwikkelen van wapens voor toekomstige oorlogen, dus niet op oorlogen op korte termijn”, zei defensieanalist Mark Cancian tegen persbureau Bloomberg. De begroting vraagt ook om aanzienlijke bedragen voor lange-afstandsmunitie die in een mogelijk toekomstig conflict met China zou kunnen worden gebruikt, aldus een van de regeringsbronnen.

Voorraden

De wapenleveranties aan Oekraïne van het afgelopen jaar hebben weliswaar de wapenvoorraden van het Pentagon uitgeput, maar de financiering ervan kwam via afzonderlijke aanvullende kredieten. De begrote extra uitgaven voor wapenaankopen worden grotendeels bepaald door escalerende spanningen met China, dat in het Pentagon wordt gezien als de belangrijkste potentiële uitdager van de Amerikaanse militaire suprematie.

Overigens is het gewenste defensiebudget van 835 miljard dollar na inflatiecorrectie vergelijkbaar met bijvoorbeeld de budgetten ten tijde van de oorlogen in Afghanistan en Irak. Zo varieerden tijdens de fiscale jaren 2008 tot 2011 de uitgaven van het Pentagon tussen de 832 en 858 miljard per jaar, gemeten in huidige dollars.