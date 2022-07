Premium Het beste van De Telegraaf

Rusland dreigt met tribunaal Missie Nederlandse huurling in Oekraïne werd bittere teleurstelling: ’Ik was woedend’

Door Silvan Schoonhoven

Drie door de Russen gevangengenomen buitenlandse strijders in Oekraïne. De twee Britten Aiden Aslin (l.) en Shaun Pinner (r.), en de Marokkaan Saaudun Brahim (m.) zijn door de pro-Russische, en door verder niemand erkende autoriteiten in de Donbas ter dood veroordeeld. Ⓒ ANP/HH

Nederlandse huurlingen in Oekraïne lopen risico om voor een Russisch tribunaal te komen. Een van de huurlingen die inmiddels weer veilig thuis zijn is Hendrik. Zijn missie liep uit op een diepe teleurstelling. „Ik was woedend en riep: jullie zijn me aan het besodemieteren.”