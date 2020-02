’Cruiseschepen weren Chinezen’

Iedere vaartoerist die de laatste twee tot vier weken in China is geweest, mag niet inschepen volgens cruisekoepel CLIA. Ⓒ AFP

Rotterdam - De internationale cruisesector neemt vergaande maatregelen om het coronavirus te weren aan boord van plezierschepen. Iedere vaartoerist die de laatste twee tot vier weken in China is geweest, mag niet inschepen, ook niet als ze aantoonbaar gezond zijn. Ze krijgen hun geld terug of kunnen kosteloos omboeken naar een latere periode.