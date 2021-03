Coronapersconferentie: terrassen blijven nog dicht

„Dit is een enorme domper”, zei de demissionair premier. Rutte zegt dat er nu geen maatregel kan worden losgelaten. Tot dinsdag 20 april wordt de lockdown verlengd. „Alleen als het r-getal rond de een zou blijven en de ziekenhuizen niet verder vol zouden lopen. Dat is niet het geval. Integendeel, de besmettingscijfers zijn flink omhoog gegaan.”

Rutte vraagt geduld. „De mooiere tijden liggen nog even voor ons. Die breken aan als mensen met een kwetsbare gezondheid zijn gevaccineerd. Dat is het moment waarop meer kan.” Rutte zegt dat continu wordt gekeken of maatregelen van tafel kunnen, of wellicht extra worden ingesteld. „Het kan tegenvallen en meevallen.”

De avondklok is nog wel effectief, denkt Rutte. „Je ziet in andere landen dat het zelfs nog later is.” Het uur later wordt gedaan om de maatregel ’handhaafbaar’ te houden. Eerder zei de premier nog dat de maatregel alleen effectief is als die op z’n laatst om 21 uur van kracht is. Nu stelt hij dat de avondklok een uur later toch nog wel zin heeft. „Het wordt later donker. Dan is de handhaafbaarheid ingewikkelder.” Rutte ontkende dat de ramadan een rol heeft gespeeld bij het besluit.

Het kabinet houdt de vinger aan de pols als het gaat om steunpakketten, zei Rutte tegen ondernemers. „We zeggen dus niet opeens: zoekt u het maar uit.” We kunnen eerder terug naar het normale leven, aldus de premier. „Als we ons aan de basisregels houden. Het is menselijk dat basisregels minder worden nageleefd, maar het is ook de reden waarom de laatste meters zo moeilijk zijn.”

Derde golf

Volgens coronaminister De Jonge is de derde golf inmiddels zichtbaar. „We zijn al weken bezig om die derde golf te vertragen”, vertelde coronaminister De Jonge. „Dat is ook gelukt. Daarmee hebben we tijd gewonnen om ouderen te vaccineren. De derde golf begint nu toch zichtbaar te worden, hoe hoog die wordt is lastig te voorspellen.”

Richting de zomer zal het demissionaire kabinet kijken of de teugels wat meer losgelaten kunnen worden. „Want ook de maatregelen zelf brengen leed met zich mee”, zei De Jonge. „Maar de snelste manier om er vanaf te komen, is door ons er wel aan te houden.”

Onderwijs

Het hoger onderwijs blijft voorlopig dicht, maar gaat over vijf weken wel weer open. Het zou gaan om een beperkte heropening van het hbo en de universiteiten met eerst één dag fysiek onderwijs in de week. Dat moet gepaard gaan met een sterke uitbreiding van de snel- en thuistesten. Die zijn online en op sommige scholen al te krijgen.

Studenten in het hbo en aan de universiteiten volgden vanaf half december alleen online les. Maar waar de lagere scholen begin februari werden heropend en middelbare scholieren en mbo’ers vanaf 8 maart weer halve dagen klassikaal les konden volgen, moest het hoger onderwijs wachten. Nu is er dan toch zicht op heropening.

Er gaat een streep door vakantiereizen tijdens de meivakantie. Het negatieve reisadvies wordt met tenminste twee weken verlengd. Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt tot half april.