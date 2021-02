Steeds meer buikgriepklachten, artsen alert: ’Het kan ook corona zijn’

Premium Binnenland

Nederlandse moeder en zoon dood aangetroffen in chalet België, vader aangehouden

De Belgische politie is een onderzoek begonnen naar de vondst van twee lichamen in een vakantiehuisje in bungalowpark Sonnevijver in de grensplaats Rekem, gemeente Lanaken. De Nederlandse politie heeft woensdagochtend in Maastricht een 57-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de...