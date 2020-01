Weer een kind in Schoonhoven besmet met geelzucht

Inmiddels zijn elf kinderen en een leraar besmet geraakt op twee peuteropvanglocaties, twee basisscholen en een middelbare school in Schoonhoven. Ook raakte een leerling van een middelbare school in Gouda besmet.

Bekijk ook: Meer kinderen in Schoonhoven besmet met geelzucht

Hepatitis A is een besmettelijke leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A-virus. De belangrijkste symptomen zijn koorts, misselijkheid, vermoeidheid en verlies van eetlust. Ook krijgen mensen een gele huid en geel oogwit. De ziekte gaat vanzelf weer over. In Nederland komt de ziekte vrij weinig voor.

Bekijk ook: Scholieren van basisschool in Schoonhoven besmet met geelzucht