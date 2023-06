Woning mag niet meer aan iedereen worden verkocht

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt een wetsvoorstel van de CDA-bewindsman om dat voor elkaar te krijgen te steunen. Het idee van het voorstel is dat woningzoekenden met een laag inkomen of een middeninkomen meer kans maken op een koopwoning. Het gevolg is dat een koopwoning mogelijk niet meer aan iedereen kan worden verkocht, wat weer gevolgen heeft voor de verkoper.

Verzet coalitie

Het wetsvoorstel stuit op verzet in de eigen coalitie. Coalitiepartijen VVD en D66 vinden dat woningeigenaren te hard worden geraakt door het voorstel van De Jonge. De liberale partijen vinden dat het voorstel van de CDA-minister te ver gaat als het gaat om toewijzen van woningen.

VVD-Kamerlid Peter de Groot trok fel van leer tegen het wetsvoorstel. Zijn grootste bezwaar is dat een gemeente straks kan bepalen aan wie een particulier zijn huis verkoopt. D66-Kamerlid Boulakjar wijst erop dat woningbezitters ’door allerlei hoepels van gemeenten heen moeten’ voordat zij hun woning kunnen verkopen. „Ook bestaande koopwoningen vallen onder het wetsvoorstel, daar heeft mijn fractie moeite mee. De gemeente bepaalt aan wie je straks verkoopt. Dit wetsvoorstel raakt aan de keuzevrijheid.”

Ook staat in het wetsvoorstel dat gemeenten voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. De zogeheten Huisvestingswet wordt niet alleen gewijzigd voor bestaande koopwoningen. Gemeenten mogen straks ook meer eisen stellen aan nieuwbouwhuizen en huurwoningen. „Het raakt de woningeigenaar niet, het doet geen afbreuk aan de verkoopprijs”, beweert De Jonge. „Het is consequent kiezen voor de woningzoekende.”

Prijsopdrijvend effect

De Raad van State was eerder ook erg kritisch over het voorstel. De belangrijkste adviseur van het kabinet vroeg om meer toelichting op de negatieve gevolgen van de maatregel voor eigenaren die hun woning willen verkopen. „Ook wijst de Afdeling advisering erop dat de maatregel een prijsopdrijvend effect kan hebben. Het is onduidelijk wat de privaatrechtelijke gevolgen zijn van de maatregel en wie daar toezicht op houdt.”

De Jonge probeert zijn beloofde regie op de volkshuisvesting regelmatig met dwang op te leggen. Eerder drukte de minister al allerlei verduurzamingsmaatregelen door en straks mogen woningbezitters dus niet meer zelf bepalen aan wie ze hun eigen huis verkopen. In politiek Den Haag klinkt de verwachting dat het wetsvoorstel een Kamermeerderheid haalt, al gaan sommige fracties daarover nog in beraad. Aankomende dinsdag wordt er over het voorstel gestemd.