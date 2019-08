Salvini zal motie van wantrouwen indienen

Matteo Salvini stuurt aan op nieuwe verkiezingen. Ⓒ foto EPA

ROME - De rechtse Italiaanse regeringspartij Lega van Matteo Salvini zal in de Senaat een motie van wantrouwen indienen tegen premier Giuseppe Conte. Lega-leider en vicepremier Matteo Salvini had eergisteren al aangegeven dat hij geen zin meer had om door te regeren met de Vijf-Sterrenbeweging.