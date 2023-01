Duitse defensieminister onder vuur om nieuwjaarsvideo: ’Ongepast en beschamend’

Op de video blikt ze, nauwelijks hoorbaar door het geluid van ontploffend vuurwerk, terug „op een jaar dat eindigde met een oorlog die woedt in het midden van Europa.” Het conflict in Oekraïne had volgens de minister geleid tot „veel bijzondere ervaringen” en de kans op „veel ontmoetingen met geweldige en interessante mensen.” De clip van Lambrecht staat op haar persoonlijke Instagrampagina.

De video kwam Lambrecht op vernietigende kritieken in de Duitse pers te staan. Dagblad Der Tagesspiegel is van mening dat de positie van Lambrecht onhoudbaar is. „Haar nieuwjaarstoespraak over de oorlog deed klinken als een „opwindende professionele ervaring.”

Tekst gaat verder onder de video

’Ongepast en beschamend’

Ook de krant Bild had weinig vleiende woorden voor de minister: „De minutenlange boodschap, gefilmd met een mobiele telefoon, beschaamde Duitsland”, aldus het dagblad. In de context van de oorlog in Oekraïne was de video „ongepast en beschamend”, schreef het tijdschrift Der Spiegel.

Duitse media trekken het vermogen van Lambrecht in twijfel om de grootste economie van Europa te leiden bij het herstel van zijn lang verwaarloosde strijdkrachten in de nasleep van de oorlog in Oekraïne. „Voor deze decennialange taak zou men graag een leider zien die vreugde en energie in het defensiebeleid steekt, die het ministerie en de troepen aanspoort en die de publieke aandacht gebruikt ten gunste van de strijdkrachten”, aldus de Süddeutsche Zeitung.

Helmen

De sociaaldemocraat Lambrecht kreeg in januari 2022 al flinke kritiek en was het mikpunt van hoon en spot vanwege haar belofte dat Duitsland 5000 helmen zou sturen naar Kiev. De Oekraïense regering vroeg juist om zware wapens ter verdediging van de toen nog dreigende Russische inval.