Premium Het beste van De Telegraaf

Op de 6500 basisscholen zijn 1120 (adjuncts-)directeursbanen niet ingevuld Gepensioneerde bedrijfsleider Joep is nu schooldirecteur: ’Kan het niet aanzien dat scholen wegkwijnen’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Joep de Boer

Den Bosch - Dat er een groot lerarentekort is, weet bijna iedereen. Maar het tekort aan schooldirecteuren is nog groter en groeiende. En dus wordt er ook gekeken naar mensen uit het bedrijfsleven, zoals een voormalig bedrijfsleider van een taxibedrijf, die nu een school in Noord-Holland aanstuurt.