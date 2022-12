Inbreker met hand klem in rolluik casino: makkelijke prooi politie

Bij de arrestatie van deze inbreker in Emmen hoeft de politie niet bepaald tot het uiterste te gaan. Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

EMMEN - Een 37-jarige man uit Emmen probeerde woensdagochtend in te breken in een casino in Emmen aan de Kapelstraat, maar raakte met zijn arm en hand bekneld in een inbraakwerend rolluik. De man is door de Drentse brandweer bevrijd.