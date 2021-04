Vrouw ontdekt dat haar man gezonde lunch van thuis doorverkoopt

Binnenland

Politie onderzoekt dreigbrief Almeerse moskee

De Omar Ibn Al Khattab moskee in Almere Buiten heeft een dreigbrief ontvangen. Dat staat op de Facebookpagina van de moskee. In de brief staat onder meer dat alle moskeeën „platgebrand” moeten worden en „sieg heil.” Daar is „geen woord Spaans bij”, zegt het moskeebestuur op Facebook. De moskee heeft...