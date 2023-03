’City killer’-asteroïde scheert langs aarde en wordt wereldwijd gezocht: ’Zo snel!’

Op sociale media regende het berichten van mensen over de hele wereld die zaterdagavond buiten stonden om de asteroïde te bewonderen. Volgens NASA gebeurt het namelijk slechts één keer in de tien jaar dat de ruimterots zichtbaar is. Onder de livestream van The Virtual Telescope Project reageerden tientallen mensen die de ’city killer’ gezien hebben, maar slechts voor een paar seconden. De asteroïde, met de sprankelende naam 2023 DZ2, was alleen te zien met een telescoop of verrekijker.

De ruimterots heeft zijn naam te danken aan het enorme formaat. Volgens wetenschappers kan dat oplopen tot ruim negentig meter en daardoor in één klap een hele stad uitroeien. De aarde liep zaterdag echter geen gevaar. Richard Moissl, hoofd planetaire defensie van het Europees Ruimteagentschap, benadrukte vrijdag tegenover The Guardian dat de asteroïde op veilige afstand zou blijven en de maan en aarde niet zal raken. Desondanks noemde hij het wel een ’mooie kans’ voor wetenschappers om onderzoek te doen naar deze opmerkelijke asteroïde.

De explosie in het Russische Toengoeska in 1908 werd mogelijk veroorzaakt door een vergelijkbare ’city killer’-asteroïde. 2023 DZ2 is een van de ruim 1400 ’near-Earth objects’, die constant door onder meer NASA in de gaten worden gehouden.