Ⓒ PERSBUREAU HEITINK

WAGENINGEN - Het incident waarbij woensdagavond in een zorginstelling in Wageningen een dode viel en twee mensen gewond raakten, heeft buurtbewoners niet verrast. Omwonenden zeggen al langere tijd te vrezen dat ruzies in het pand vroeg of laat ernstig uit de hand zouden lopen.