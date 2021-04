Rechtszaak onbevoegd inspuiten billenfillers opnieuw uitgesteld

De rechter liet weten dat het belangrijk is dat K. op de zitting aanwezig is om een verklaring af te leggen. Daarom besloot ze woensdag de zaak uit te stellen tot 1 september. Dit was tot grote teleurstelling van een tiental slachtoffers van K. die met hun advocaten in de rechtbank in Den Haag aanwezig waren. Eind vorig jaar werd de zaak ook al eens uitgesteld omdat K. ziek was. Ze had eerder wel al laten weten dat ze bij de zaak aanwezig wil zijn en vragen van de rechtbank zal beantwoorden. Haar advocaat herhaalde dat woensdag.

K. wordt ervan verdacht fillers te hebben gebruikt die schadelijk waren. Volgens het Openbaar Ministerie wist ze dat, maar injecteerde ze deze toch. Daarbovenop was ze niet bevoegd en injecteerde ze op een onhygiënische manier. Dit alles gebeurde in een kliniek in Zoetermeer tussen 2005 en 2013.

De zaak kwam in 2015 aan het rollen na een tv-programma van Alberto Stegeman. Daarin werden de praktijken van de vrouw aan de kaak gesteld. Slachtoffers zouden te maken hebben gehad met bobbels, opgezette klieren en een stekende pijn. Tijdens een eerdere zitting gaf een van de slachtoffers aan dat ze nu nog altijd klachten heeft.