Zaak injecties met schadelijke fillers opnieuw uitgesteld

Den Haag - De 75-jarige Karla K. uit Den Haag stond woensdagmorgen voor de rechter omdat zij ervan wordt verdacht vanaf januari 2005 tot en met november 2013 in Zoetermeer onbevoegd fillers te hebben geïnjecteerd in de billen van twaalf slachtoffers, als vergrotende ingreep. De fillers zouden schadelijke stoffen hebben bevat. De slachtoffers kregen klachten als stekende pijn in de lies en bobbels in hun benen.