Een nest vol: Engelse Dalmatiër bevalt van 18 pups

Normaal gesproken is een nestje met zes tot negen pups gebruikelijk. Nellie, de driejarige hond van Louise Clement uit Preston, ging tijdens een bevalling van 14 uur ruimschoots over dat aantal heen.

Mevrouw Clement zegt maandag in gesprek met The Independent wel gezien te hebben dat haar hond flink was, maar dat ze nooit had verwacht 18 puppy’s rijker te worden. Het gaat om tien reutjes en acht teefjes. Clement fokt de honden.

’Ze bleven maar komen’

Clement: „Het was een prima bevalling, maar ze bleven maar komen.” Ze vervolgt: „Na nummer 15 had ik verwacht dat we klaar waren, Nellie leek te gaan liggen alsof ze wilde gaan slapen. Maar toen kwamen er nog drie.”

De Engelse sliep de laatste twee weken van Nellies draagtijd op de bank, zo kon ze haar viervoeter goed in de gaten houden. Toen het eenmaal zo ver was was mevrouw Clement er klaar voor: „Iedere pup werd gewogen en kreeg een gekleurd bandje om, om de dieren uit elkaar te houden.” Zo lijkt het verhaal van mevrouw Clement en haar Nellie nóg meer op de bekende Disney-film 101 Dalmatiërs, waar men dat ook deed.

Genoeg ruimte

De 27 honden hebben bij mevrouw Clement meer dan genoeg ruimte: „Sommigen slapen in de keuken, sommigen slapen in de bijkeuken, sommigen slapen in de woonkamer en zo nu en dan slapen er een paar in mijn bed.”

Mevrouw Clement heeft al meer dan dertig jaar Dalmatiërs, ze is van plan één puppy uit dit nest te houden.