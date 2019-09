Demonstratie in Venetië tegen cruiseschepen

De demonstranten maken zich zorgen over het klimaat, en denken daarnaast dat cruiseschepen het historische centrum en de lagune van Venetië aantasten. De meeste betogers hielden spandoeken omhoog.

„Het ’Klimaatkamp van Venetië’ luidt de noodklok”, schrijft de organisatie van de betoging op haar website. „De boodschap is duidelijk, de aarde staat in brand. Het is tijd om in actie te komen en serieuze maatregelen te nemen. Zo kunnen we de sociale en klimatologische rechtvaardigheid waarborgen. Laten we Venetië het symbool maken van de strijd tegen de klimaatverandering.”

Venetië is een van de meestbezochte steden ter wereld. De aanwezigheid van grote cruiseschepen die aanmeren bij de historische stad, zorgt al tijden voor opschudding.