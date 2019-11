Neppiloot veroorzaakte vliegramp met 50 doden

Beelden van het gecrashte vliegtuig. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Een vliegtuig van Tatarstan Airlines dat in 2013 neerstortte in het Russische Kazan, had een gezagvoerder zonder de benodigde vliegcertificaten. Dat maakten Russische onderzoekers donderdag bekend. Roestem Salichov had te weinig vaardigheden en maakte voor de crash al meerdere fouten. Alle vijftig inzittenden kwamen om het leven.