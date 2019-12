Ziekenhuis laat medewerkers overnachten wegens mist

Ⓒ Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft bedden beschikbaar gesteld voor medewerkers en patiënten die vanwege de zeer dichte mist in Friesland niet meer naar huis kunnen. „Het is bijna niet te doen om veilig thuis te komen of opgehaald te worden door familie. Een unieke situatie”, aldus chirurg Martijn Möllers van de Spoedeisende Hulp op Twitter.