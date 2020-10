Rutte neemt uitkering Oranjes onder de loep

Rutte wil het liefste rust rond de uitkeringen van het koninklijk huis, omdat hij een jaarlijkse discussie vreest over de hoogte van de toelage. De minister-president wijst op de uitzonderlijke positie van bijvoorbeeld de koning en kroonprinses Amalia. Laatstgenoemde krijgt vanaf haar achttiende een uitkering die op jaarbasis 1,6 miljoen euro bedraagt.

Dat geld bestaat uit een privé-uitkering en een budget om personeel en materieel van te bekostigen. De premier vindt dat de troonopvolger nooit afhankelijk moet worden van andere inkomsten. „Amalia heeft geen keus. Ze wordt koningin”, zegt Rutte. „Het laatste wat je wil is dat mensen die in die bijzondere positie verkeren toch financieel afhankelijk zouden worden.”

De hoogte van de uitkering zelf is in de jaren zeventig wettelijk vastgelegd en kan alleen met een tweederde parlementaire meerderheid worden aangepast. Daar is nu geen meerderheid voor. Na druk van D66, SP, GroenLinks en PvdA gaf Rutte wel aan dat hij zich gaat beraden over de wenselijkheid van het verhogen van de uitkering op basis van gestegen prijzen.

Rutte zegde de Kamer woensdagavond tijdens de bespreking van de begroting van de koning bovendien toe om tegemoet te komen aan de wens van de Kamer om elke vijf jaar te laten bekijken of de toelage voor de leden van het koninklijk huis redelijkerwijs de kosten dekt. Het gaat dan om het budget dat voor personeel en materieel gebruikt moet worden. De Kamer vindt het moeilijk om vast te stellen of de koning hier door de jaren heen geld aan overhoudt of tekort komt. Rutte komt voor het einde van het jaar met details over hoe hij het wil aanpakken.