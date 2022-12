Hilversum gelast vuurwerkshow af vanwege harde wind

De gemeente heeft dat zaterdagochtend besloten in overleg met de organisatie. Burgemeester Gerhard van der Top is teleurgesteld, maar volgens hem was er geen andere keuze. „Het was natuurlijk geweldig om na twee lange coronajaren weer de traditionele centrale vuurwerkshows te mogen organiseren op het marktplein om samen met inwoners van Hilversum de jaarwisseling te vieren.” Maar hij vindt het risico onder de slechte weersomstandigheden te groot.

„Het is voor alle betrokkenen teleurstellend, niet in de laatste plaats voor de inwoners van Hilversum zelf. Maar veiligheid gaat boven alles.” Het centrum van Hilversum was aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Eerder al trokken onder meer Zoetermeer en Apeldoorn de stekker uit de geplande vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling. Ook Den Haag gelastte de show bij de Hofvijver af vanwege het weer. In Den Haag zijn de traditionele vreugdevuren (Scheveningen en Duindorp) uit voorzorg al vrijdag afgestoken.

Ook organisatie A’DAM Toren blaast vuurwerkshow af

De vuurwerk- en droneshow voor zaterdagavond bij de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord is afgelast vanwege het slechte weer, meldt de organisatie zaterdag. Dat is besloten na overleg met onder meer de gemeente. De organisatie kijkt of de show naar een ander moment kan worden verplaatst.

De organisatie hoopt de show op 1 of 2 januari door te laten gaan, daarover wordt nog overlegd.

Op het Museumplein staat ook een tweede professionele vuurwerkshow met „electric fireworks” op de planning om het nieuwe jaar in te luiden. Die bestaan volgens de gemeente „uit een combinatie van lichtexplosies en eco-vuurwerk, geprogrammeerd op muziek.” Het is nog niet bekend of dat spektakel wel doorgaat.

De gemeente wil met de professionele shows een nieuwe traditie beginnen voor de jaarwisseling waarbij er minder schade, geweld en overlast is.

Het afsteken van consumentenvuurwerk is in Amsterdam verboden. Wel is het toegestaan om vuurwerk te bezitten en te kopen.