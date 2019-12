Amsterdamse vrienden bouwen eigen huurwoningen

Leden van De Warren met op de voorste rij van links naar rechts: Jacob-Jan, Victorine, Merlijn, Flora, Chandar en Ellen. Op de achterste rij Joey, Danny, Daniëlle en Gerard. „Elke stap die wij zetten is nieuw.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Je bent dertiger en op zoek naar een betaalbare woning in de grote stad, met goede voorzieningen, gelijkgestemden om de hoek, liefst zo duurzaam mogelijk. Droom lekker verder, in de huidige overspannen woningmarkt. Of hoeft het niet bij dromen te blijven? In Amsterdam sloeg een vriendengroep de handen ineen, ze zetten een eigen wooncoöperatie op en stampen met vereende krachten een complex van 36 huurwoningen uit de grond. „Mensen willen ergens bij horen, elkaar helpen. Los van de overheid en de officiële instituties. Ik zie het als een maatschappelijke revolutie.”