Leeuwen uit Oekraïense dierentuin geadopteerd

Voor de opvang werkte Knuthenborg samen met dierenwelzijnsorganisatie Dyrenes Beskyttelse. Vanwege de oorlog in Oekraïne waren de dieren in augustus al weggehaald uit hun verblijf in de Feldmandierentuin bij de Oekraïens-Russische grens. In de tussentijd waren ze ondergebracht in een dierentuin in Polen.

Biologe Anne Sofie Meilvang van Dyrenes Beskyttelse vertelde erg blij te zijn dat de ingewikkelde en riskante evacuatie uit Oekraïne was gelukt. „De kleinere dierentuin lag midden in een oorlogsgebied en de leeuwinnen liepen het risico ondervoed te raken.”

In Denemarken hebben de leeuwinnen een eigen gebied gekregen in het tijgerverblijf van Knuthenborg. Het is nog niet duidelijk of de leeuwen na de oorlog zullen terugkeren naar Oekraïne of permanent in Knuthenborg blijven.

Simba, een van de drie geadopteerde leeuwinnen. Ⓒ Dyrenes Beskyttelse