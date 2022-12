Premium Het beste van De Telegraaf

’Grootste teelt van wede in de afgelopen honderd jaar’ Comeback van ’verfplant’ op de Nederlandse akkers: ’Historisch erfgoed’

Door Gert van Harskamp

Tuinder Teun Luijten is trots op zijn veld vol wede, de plant die vervolgens wordt verwerkt tot verf. Ⓒ Rias Immink, Heleen Haijtema

Baesterdijk - Wede is sinds eeuwen terug op de Nederlandse akkers. De ’verfplant’ verdween bij de opkomst van de textielindustrie, maar maakt op een Brabants landgoed een voorzichtige comeback, als duurzaam alternatief voor chemische kleurstoffen. „Het is historisch erfgoed dat we hier bewaken.”