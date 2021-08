Luchtmacht loost 150.000 liter water boven Albanese bosbrand

Met de komst van Nederlandse helikopters is de bluscapaciteit verdubbeld, zei detachementscommandant luitenant-kolonel Roy Hemmelder vanuit Tirana. De helikopters beschikken over zogeheten bambi buckets, flexibele zakken waarmee per keer 10.000 liter water op het vuur kan worden gegooid. Het bluswater wordt uit de Adriatische Zee gehaald, die op een paar minuten vliegen ligt. „Normaal pakken we zoet water, maar dat kan nu niet, omdat het hier heel warm en droog is”, aldus Hemmelder. Het is ruim 35 graden in het gebied en naar verwachting lopen de temperaturen de komende dagen op.

Het Karaburun-schiereiland is begroeid met bos en struikgewas. „Alles wat kan branden, brandt. Als de wind aantrekt, trekt ook het vuur aan en zie je overal vlammen. Het zijn echt gevaarlijke omstandigheden.”

De hulp vindt plaats in het kader van het Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU). Landen kunnen daar bij natuurrampen om bijstand vragen. Ook andere landen, waaronder Tsjechië, hebben blushelikopters naar Albanië gestuurd. „Maar wij zijn wel de grootste”, zei Hemmelder, die eerder bosbranden heeft bestreden in Portugal en Griekenland. „Het is een mooi voorbeeld van Europese samenwerking. We hebben de capaciteit in Nederland en we doen het goed. Dit werk geeft ook voldoening.”

De Nederlanders proberen met het lozen van zoveel zeewater zogenoemde stoplijnen te creëren om het natuurgebied Llogara te beschermen. De wind, de hitte en het steil oplopende terrein maken het lastig om het water op de juiste plek te krijgen.

Het is volgens Defensie nog onzeker hoelang het Nederlandse detachement precies in Albanië blijft. De situatie wordt van dag tot dag bekeken en het blussen gaat in nauw overleg met de Albanese autoriteiten.