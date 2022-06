Ministerie: ’Geef passagiers zo snel mogelijk duidelijkheid over zomervlucht’

Vorige week werd duidelijk dat Schiphol vanaf de tweede week van juli een maximum aantal passagiers instelt. Dat betekent dat er dagelijks voor zo’n 13.500 passagiers geen ruimte zal zijn. Hierdoor moet de luchthaven elke dag tot enkele honderden vluchten annuleren. Op dit moment is nog onduidelijk om welke vluchten het gaat.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft ’een klemmend beroep op alle partijen gedaan om eerst te kijken naar het belang van de passagiers die in onzekerheid zitten’, zo zegt zijn woordvoerder. Slot-coördinator ACNL is op dit moment nog bezig om uit te rekenen welke maatschappijen op welke momenten vanaf Schiphol mogen vliegen. Daarna moeten de luchtvaartmaatschappijen beslissen welke vluchten ze wel of niet door laten gaan.

„De slot-coördinator is een onafhankelijk instituut”, zegt de woordvoerder van Harbers. „Wij mogen ons daar niet mee bemoeien, ook kunnen we niet zeggen welke vluchten wel of geen voorrang zouden moeten krijgen. Maar we houden natuurlijk wel een vinger aan de pols.”

Het ministerie heeft gevraagd om haast te maken, zodat passagiers zo snel mogelijk weten of hun zomervakantie doorgaat of toch in het water valt. „Vervolgens is het aan de luchtvaartmaatschappijen om reizigers indien nodig te compenseren”, aldus de woordvoerder.

De Tweede Kamer is kritisch over het schrappen van de grote hoeveelheid zomervluchten. Harbers sprak vorige week nog van een ’vreselijke afweging, wetende hoeveel het betekent voor mensen’ die graag met het vliegtuig op vakantie willen. Maar volgens hem was het alternatief nóg erger: met ellenlange rijen op Schiphol en risico’s voor de openbare orde.

JA21-Kamerlid Maarten Goudzwaard stelt dinsdag Kamervragen aan minister Sigrid Kaag (Financiën) over het schrappen van de zomervluchten. Het ministerie van Financiën is de grootste aandeelhouder van de nationale luchthaven.