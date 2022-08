Minister ontslaat leiding meteorologische dienst ’om foute weersvoorspelling’

Leden van de oppositie zeiden dat Kornélia Radics en haar plaatsvervanger Gyula Horváth de laan zijn uitgevlogen wegens een foute weersvoorspelling. Daardoor ging zaterdagavond de grote vuurwerkshow aan het einde van de nationale feestdag ter ere van de eerste Hongaarse koning Stephen (975-1038) de mist in.

De meteorologen waarschuwden dat er op 20 augustus in de avonduren rekening moest worden gehouden met noodweer. De kans op storm en zware buien in Boedapest werd geschat op 75 tot 80 procent. Met dat vooruitzicht besloten de autoriteiten de vuurpijlen weer op te bergen. Pech voor de inwoners van de hoofdstad en de OMSZ, want het weer bleef goed.

Bekijk ook: Het is hoogzomer maar Hongaren staan in de rij voor brandhout

Bekijk ook: Kritiek op speech over rassenvermenging van Hongaarse premier Orbán

Het leidde wel tot een storm van kritiek in de regeringsgezinde media wegens het verspreiden van valse informatie en tot de bijltjesdag op maandag. De afgelasting van het vuurwerk riep St. Stephens-dag van 2006 in herinnering. Toen zorgde zeer onstuimig weer voor chaos en paniek. Vijf mensen kwamen om het leven, meer dan driehonderd anderen liepen verwondingen op. Sinds dat jaar is de weersvoorspelling doorslaggevend bij de besluitvorming.