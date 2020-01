Kamer wil af van pedohandboek met tips voor kindermisbruikers

PVV, CDA en PvdA steunen een voorstel van de VVD om dat voor elkaar te krijgen. „Het is walgelijk dat er een handboek in omloop is waarin tips en tricks staan voor kindermisbruikers”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. „Ik kan er niet bij dat het hebben van zo’n pedohandboek niet bestraft kan worden nu.”

Opmerkelijk genoeg is het nu niet verboden om een handleiding voor pedofielen te bezitten en te lezen. Ook minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sprak daar eerder zijn afkeur over uit. „Het is mogelijk dat pedoseksuelen kennis nemen van de inhoud van het handboek en zich laten inspireren. Het bestaan en circuleren van dergelijk materiaal op internet vind ik verwerpelijk”, schreef hij aan de Tweede Kamer.

Donkere krochten worldwideweb

Het pedohandboek is te downloaden in de donkere hoeken van internet – vooral het zogeheten dark web – en legt uit hoe bepaalde seksuele handelingen bij jonge kinderen kunnen worden gepleegd. Daarnaast staat vermeld hoe de kans op ontdekking sterk kan worden gereduceerd.

Volgens Van Wijngaarden ’grijpen de instructies hem als ouder naar de keel’. „Er staat zelfs in hoe een dader DNA-sporen kan uitwissen. Het is ronduit ziek.” De liberaal wil het bezit bestraffen met maximaal vier jaar celstraf en een boete van 83.000 euro.

’Walgelijk’

Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil dat het niet langer mogelijk is dat iemand zo’n pedoboek in bezit heeft. „Als het boek in Engeland kan worden verboden, waarom dan niet ook hier? Dit overstijgt iedere walgelijkheid.” PvdA-Kamerlid Kuiken noemt het ’gruwelijk’ dat dit soort handboeken nog steeds kunnen worden verspreid zonder dat dit strafbaar is. „Daarom is het noodzakelijk dat de wetgeving wordt aangepast.”

Oprichter en voorzitter Jeninga van de stichting Strijd tegen Misbruik, zegt ’zeer verrast’ te zijn dat er al een Kamermeerderheid is voor een verbod op het pedohandboek. „Maar ik ben er heel erg blij mee, want dit is waar we al heel lang voor strijden.”

Een dag eerder waren er invallen in woningen van personen die aan pedofielenvereniging Martijn verbonden waren. Of dat iets te maken heeft met de snelle ontwikkelingen, weet Jeninga niet. „Maar dat is ook niet zo belangrijk. Het gaat erom dat het hard wordt aangepakt, en in dat opzicht hebben we nu een goede stap gezet.”