Vonken van Air Force Two na botsing met vogel: Pence maakt rechtsomkeert

Het vliegtuig had Pence, na zijn speech voor de Trump-campagne, naar Washington moeten brengen. Kort na vertrek raakte het toestel een vogel, waarop de piloten besloten direct rechtsomkeert te maken en het toestel uit voorzorg te controlen. Het dier zou een motor hebben geraakt. Op beelden van sociale media zijn vonken en rook bij één van de motoren te zien.

Na de veilige terugkeer in New Hampshire stapte Pence over op een vrachtvliegtuig dat hem alsnog naar de Amerikaanse hoofdstad bracht. Volgens Amerikaanse media is het niet de eerste keer dat Pence een incident in een vliegtuig meemaakt terwijl hij op campagne is. In oktober 2016 schoof het toestel waarin de vice-president zat van de baan op de LaGuardia luchthaven van New York.

Piloten zetten het toestel veilig weer aan de grond. Ⓒ Reuters