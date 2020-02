Geen handenschudden meer op de Huishoudbeurs

Geen handen meer schudden op de Huishoudbeurs. Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - RAI Amsterdam geeft bezoekers, standhouders en medewerkers het dringende advies per direct geen handen meer te schudden op beurzen en congressen. In plaats daarvan wordt een verbale groet aangeraden. Dit in verband met de recente ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. Op dit moment vindt de Huishoudbeurs plaats in de evenementenhallen.