’Het lijkt of iedereen bang wordt voor corona’

Momenteel vindt in de RAI de huishoudbeurs plaats, en vanaf morgen is de Negenmaandenbeurs te bezoeken. Bij dit soort nationale beurzen zijn de adviezen minder van belang, zegt Nils Vonder, woordvoerder van RAI Amsterdam. „Mensen geven hier sowieso nauwelijks een hand. Ze komen vaak met eigen familie of vrienden- en vriendinnen, er is daardoor weinig interactie met andere bezoekers. Ook standhouders geven niet zo snel een hand”, aldus Vonder.

Dat doen ze ook niet bij de stand van Vattenfall. Nadienske de Vries van communicatie legt uit hoe dat komt: „Je hebt geen persoonlijke relatie met mensen, dus je houdt sowieso wel wat meer afstand. Wij hebben allemaal naamkaartjes, de jongens badges. Die kunnen soms omhooggehouden worden als ’groet’, maar het gaat bij ons vooral om het gesprek.”

’Leuk om een boks te geven’

De adviezen zijn volgens Vonder vooral belangrijk bij internationale evenementen. „Bijvoorbeeld bij ISE 2020, een vakevenement met veel internationale exposanten en bezoekers. Bij dat soort evenementen is er meer persoonlijk contact. Daar geven ze elkaar sneller een hand of zelfs een omhelzing. Bij zo’n evenement wordt dan gerichter gecommuniceerd om de hygiëneregels toe te passen. En uiteindelijk is het wel leuk om te zien hoe mensen elkaar een boks geven in plaats van een hand. Of een tikje met de elleboog.”

Ruby Pracht en Roberto Dresia op de Huishoudbeurs. ,, Wij wassen nog vaker onze handen.” Ⓒ Richard Mouw

Op de beautystand bij Boccabacio zitten ze wel degelijk met het coronavirus in hun hoofd. „Het is volop in het nieuws, overal hoor je het. Dan neem je het vanzelf wel mee in het werk dat je doet. Wij houden er zeker rekening mee, want wij hebben veel fysiek contact met mensen”, zegt visagiste Ruby Pracht. Dat bevestigt Robert Dresia, één van de eigenaren: „Sinds al het gepraat over het coronavirus zijn onze hygiëneregels zeker verscherpt. Wij wassen nog vaker onze handen en ik druk mijn visagistes ook extra op het hart om de kwasten goed schoon te maken en daar ook gewoon de tijd voor te nemen.”

’Flesje alcohol mee’

De twee beautyexperts merken dat het ook bij bezoekers speelt: „Het valt op wat we doen. Dat was eerder nooit zo. Meerdere mensen hebben ons al laten weten dat ze het bijvoorbeeld fijn vinden dat we met wattenstaafjes werken voor de lipstick. Daar werken we altijd al mee, maar kregen we nooit eerder reacties op”, vertelt Pracht. Dresia hoort her en der geroezemoes over het virus: „Het lijkt wel of iedereen in grote ruimtes gelijk bang wordt. Het is bij ons minder druk dan vorig jaar, dan hoor je mensen ook zeggen ’misschien komt het door het virus.”

Wij houden er zeker rekening mee, want wij hebben veel fysiek contact met mensen”, zegt visagiste Ruby Pracht Ⓒ Richard Mouw

Bezoekster Jenna Talsma heeft er ook bij stilgestaan: „Mijn man attendeerde me erop: ’het coronavirus is er, overal zijn waarschuwingen en waar gaat Janna naartoe? Naar de huishoudbeurs! Waar loop je het op?” Janna zelf maakt zich echter weinig zorgen: „ik heb wel een flesje alcohol mee, maar dat komt ook omdat ik in de zorg werk en dus veel te maken heb met hygiëne protocollen. Ik maak me er verder echt niet druk om.”

’Toch maar babi pangang’

Ik denk dan, als je ziek moet worden, dan word je het toch wel!”, vertelt bezoekster Jacqueline Padlina. Ⓒ Richard Mouw

Dat beeld overheerst dan ook bij bezoekers van de huishoudbeurs: „Ik maak me er totaal niet druk om. In het begin dacht ik wel van nou, ik ga voorlopig maar geen Chinees meer eten, maar afgelopen week heb ik ook weer een keer babi pangang gehaald. Ik denk dan, als je ziek moet worden, dan word je het toch wel!”, vertelt bezoekster Jacqueline Padlina.