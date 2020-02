RAI adviseert geen handen te schudden bij beurzen

Nu het virus zich steeds verder over Europa verspreidt, heeft de Rai besloten voorzorgsmaatregelen te nemen. „Het welzijn en veiligheid van alle betrokkenen staat bij ons voorop”, staat in een persbericht van RAI Amsterdam.

,,Bij de Huishoudbeurs, die op dit moment plaatsvindt, maar ook bijvoorbeeld de Negenmaandenbeurs speelt dit niet. Mensen geven hier sowieso nauwelijks een hand. Ze komen vaak met eigen familie of vrienden- en vriendinnen, er is daardoor weinig interactie met andere bezoekers”, zegt Nils Vonder, woordvoerder van RAI Amsterdam.

De adviezen zijn volgens Vonder vooral belangrijk bij internationale evenementen. ,,Bijvoorbeeld bij ISE 2020, een vakevenement met veel internationale organisaties en exposanten. Bij dat soort evenementen is er meer persoonlijk contact. Daar geven ze elkaar sneller een hand of zelfs een omhelzing. Bij zo’n evenement wordt dan gerichter gecommuniceerd om de hygiëneregels toe te passen. En uiteindelijk is het wel leuk om te zien hoe mensen elkaar een boks geven in plaats van een hand. Of een tikje met de elleboog.”

Regelmatig handen wassen

RAI Amsterdam volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet. „We staan in nauw contact met gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM, GGD, gemeente Amsterdam, Schiphol en KLM om tijdig maatregelen te nemen en risico’s te vermijden. De richtlijnen van het RIVM en de GGD hanteren wij als uitgangspunt voor te nemen voorzorgsmaatregelen.”

Naast het niet meer schudden van handen, wordt ook aangeraden om ze regelmatig te wassen, contact met mensen met luchtwegklachten te vermijden evenals contact met boerderij- en wilde dieren te voorkomen. Mensen die al last hebben van hun luchtwegen worden gevraagd extra hygiëne-regels toe te passen: „houd afstand, hoest en nies in een tissue of zakdoek en was regelmatig uw handen.”

Overigens hoeven bezoekers van de RAI Amsterdam zich geen zorgen te maken dat hun uitje gecanceld wordt. Voorlopig gaan alle beurzen en congressen gewoon door, alhoewel met een kleine aanpassing: je handen bij jezelf houden.