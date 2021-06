Consument kampt met tekort aan vlaggetjes

„De laatste paar honderd meter vliegen erdoorheen”, zegt Norberth Mettinkhof. Ⓒ Robert Hoetink

AMSTERDAM - We gaan los, maar zijn er wel genoeg Oranjeprullaria om huizen in te pakken en het land niet alleen figuurlijk maar ook létterlijk oranje te laten kleuren? Wie de afgelopen tijd heeft gezocht naar vlaggetjes en aanverwante artikelen, kwam vaak bedrogen uit: op, uitverkocht en leeg is wat de klok slaat. „Mensen hebben zoiets van: godzijdank, we mogen weer.”