Wéér verzoek om uitstel rechtszaak Dennis van E., verdacht van moord op zijn zwangere vrouw

De beelden van Opsporing Verzocht staan velen nog in het geheugen gegrift. Een waggelende vrouw, die niet op haar benen kon staan. Zij bleek een paar uur later doodgebloed. Haar ongeboren kind overleed ook. Onderzoek sloot een natuurlijke dood uit. De vrouw, die rond de 35 weken zwanger was, had abortuspillen geslikt. De daaropvolgende bloedingen werden de vrouw en haar kind fataal. In het bloed van de vrouw zaten sporen van cocaïne, ketamine, MDMA en alcohol.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Dennis van E. ervan zijn vriendin, Patricia dos Santos uit Brazilië, de drugs en abortuspillen te hebben gegeven en erop gestaan te hebben dat ze deze zou slikken. Ze was zwanger van een zoontje. Dennis van E. gaf in eerdere zittingen aan een jongetje niet te zien zitten. Hij wilde alleen een dochtertje.

Excuses

Een aanzienlijk vollere Dennis van E. stond vrijdagmiddag voor de 17e keer (!) tegenover de rechtbank. De 52-jarige geboren Hilversummer zit al vier jaar vast en al die tijd is zijn zaak alleen pro forma en niet inhoudelijk behandeld. Elke keer wordt de inhoudelijke behandeling vooruitgeschoven, omdat er vanuit Van E.’s kant excuses worden opgevoerd. Zijn eerste advocaat Cheng ging op een cruciaal moment op huwelijksreis, diende pas op het eind van het onderzoek verzoeken in om getuigen te horen en bedankte donderdag, een dag voor de zoveelste tussentijdse zitting, definitief voor de eer.

Kordaat

De nieuwe advocate van Van E. kwam via de telefoonlijn bij de rechtbank op de lijn. Alleen de stem van raadsvrouw Bouwman was te horen. Zij meldde de drie rechters dat zes weken voorbereiding op het dossier van twaalf verhuisdozen te kort is. En daarbij is zij verhinderd op17 juli, de eerste dag van het proces.

Van E. zat er onbewogen bij. De voorzitter van de rechtbank bleef ook uiterlijk rustig, maar in zijn woordkeuze was hij uitermate kordaat. „De rechtbank denkt dat deze zaak in zes weken adequaat kan worden voorbereid. Een advocaat moet een zaak niet overnemen, waarvan zij weet dat die niet behandeld kan worden. De zaak zal daarom worden aangehouden tot 17 juli 9.00 uur. Ons voornemen is om de zaak dan inhoudelijk te gaan behandelen.”

Monoloog

Van E. had maar één wens: hij wil over zes weken een vier uur durende monoloog houden, waarin hij zijn kant van het verhaal mag doen. Tegen de rechtbank: „Mijn versie zoals u het noemt, met mijn klemtoon, uit mijn mond. Kunt u laten weten of u mij die gelegenheid geeft?” Daar wilden de rechters nog even over denken. „U hoort het ten tijde van de inhoudelijke behandeling”, kreeg de verdachte retour.