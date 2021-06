Hof wijst claim nabestaanden treinkapers De Punt af

De zaak was namens naasten van Max Papilaya en Hansina Uktolseja aangespannen en volgde op een jaren slepende bodemprocedure. Het hof had een stuk minder tijd nodig om tot een oordeel te komen over de kaping uit 1977. Iets meer dan een kwartaal na de zitting ligt er een arrest.

Kern daarvan is dat het gerechtshof vragen stelt te blijven houden over hoe Papilaya en Hansina precies aan hun einde zijn gekomen. Zolang die er zijn, kan er van een schadevergoeding die advocaat Liesbeth Zegveld namens de nabestaanden eist geen sprake zijn.

Daarnaast speelt in de beoordeling van het geschil voor het hof een rol dat de mariniers niet aantoonbaar hun boekje te buiten zijn gegaan door de kapers te doden. In beide gevallen waren er volgens het gerechtshof voldoende redenen en omstandigheden om aan te nemen dat de verdachten een gevaar voor de mariniers vormden.

„De kaping is vooraf gegaan door een vergelijkbare in Wijster (1975 red.) waar dodelijke slachtoffers zijn gemaakt. De kapers hadden vuurwapens en dreigden daarrmee. Ook om passagiers om het leven te brengen. De mariniers dachten tijdens hun nadering dat er op hen werd geschoten en de situatie waarin ze terecht kwamen was chaotisch. Het zicht slecht”, somde de president van het gerechtshof op.

Het hof stond ook stil bij de betrouwbaarheid van de verklaringen die de mariniers in de rechtbank gaven. Zegveld betwijfelde die omdat de oud-militairen op een bijeenkomst waren voorbereid op hun verhoren. Dat vond het hof ’weinig gelukkig’, maar tegelijkertijd zag het gerechtshof er geen reden in te twijfelen aan de inhoudelijke juistheid van de verklaringen. Dat ze niet compleet waren en in sommige gevallen elkaar tegenspraken, vindt het hof niet vreemd. Na ruim veertig jaar is dat verklaarbaar.

De rechtbank oordeelde in juli 2018 dat het gebruikte geweld niet onrechtmatig was. De rechtbank bepaalde dat de mariniers in de „achteraf gezien onjuiste, maar oprechte en daarom verschoonbare” veronderstelling waren dat het geweld nodig was. De nabestaanden van de kapers gingen in hoger beroep.