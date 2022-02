Duitser betrapt na tanken 1600 liter diesel in buitenland

Duitsers mogen in principe gewoon tanken in het naastgelegen EU-land, maar niet onbeperkt. Ze mogen hun tank volgens Duitse media volgooien en daarnaast nog eens 20 liter importeren in reservecontainers. De vijftiger ging daar wat verder in. Hij had acht containers gevuld met 200 liter diesel.

De politie betrapte de man toen hij na zijn tanksessie terugkeerde naar Duitsland. Agenten schakelden ook de douane in. De chauffeur kreeg daarna een flinke rekening gepresenteerd. Hij is de belastingdienst 750 euro verschuldigd. Daarnaast legde de politie hem een boete van 1500 euro op voor de risicovolle wijze waarop hij gevaarlijke stoffen vervoerde.

De illegale poging om brandstof in te voeren komt op een moment waarop Duitsers aan de pomp worden geconfronteerd worden met hoge rekeningen. Automobilistenorganisatie ADAC meldde woensdag dat de brandstofprijzen nog nooit zo hoog zijn geweest.